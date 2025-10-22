Трамп расскажет о возможной встрече с Путиным в течение двух дней

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности в течение ближайших двух дней прояснить перспективы проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС .

В своих комментариях американский лидер подчеркнул, что не считает потенциальные переговоры «впустую потерянным временем», одновременно выразив уверенность в возможности достижения прекращения огня между Украиной и Россией.

Ранее Трамп заявил, что решение о проведении российско-американского саммита еще не принято.