Трамп: Официальное решение о встрече с Путиным пока не принято

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии окончательного решения в Белом доме относительно проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

В своем комментарии американский лидер акцентировал, что не хочет, чтобы потенциальные переговоры «прошли впустую», указав на важность достижения конкретных результатов.

Данное заявление прозвучало на фоне активной подготовки к возможному саммиту, о которой ранее сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, и последовавших опровержений слухов об отмене встречи со стороны министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.