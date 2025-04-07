Трамп рассказал, при каком условии может быть заключена сделка с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Китаем при условии устранения дефицита торгового баланса, который есть со стороны США, сообщает РИА Новости .

«Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом…», — заявил Трамп.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт. США вводят пошлины на поставляемую продукцию из Евросоюза в размере 20%, КНР (34%), Тайваня (32%), Южной Кореи (25%), Индии (26%) и других государств.

Издание The Global Times со ссылкой на министерство коммерции КНР сообщало, что китайские власти приняли решение о введении ответных дополнительных пошлин в размере 34% на товары из США. Пекин начнет применять ответные меры с 10 апреля.

Ранее июньский фьючерс на эталонный сорт нефти Brent рухнул до 65 долларов за баррель после введения Китаем пошлин в 34% на всю американскую продукцию. Это минимальная цена с весны 2024 года.

Нефтяные котировки продемонстрировали небольшой подъем после заявления Дональда Трампа о возможном введении США «вторичных тарифов» в отношении России. Как новые тарифы президента США на российскую нефть могут повлиять на экономику РФ, читайте в материале РИАМО.