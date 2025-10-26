Трамп рассказал, при каких условиях встретится с Путиным

Трамп сказал, что проведет саммит с Путиным при понимании по Украине

Американский президент Дональд Трамп сказал, что собирается встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным только если появится понимание о подписании сделки по урегулированию украинского кризиса. Он должен быть уверен, что документ заключат, сообщает РИА Новости .

Трамп заявил, что не хочет тратить время впустую. Также он в очередной раз сказал, что у него были отличные отношения с Путиным.

Подобным образом Трамп ответил на вопрос о том, при каких обстоятельствах он согласится еще раз на проведение встречи с главой РФ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в недавнем интервью американским телеканалам говорил, что переговоры президентов США и России состоятся. Однако это произойдет немного позже.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с Путиным. Она должна была состояться в венгерском Будапеште.

