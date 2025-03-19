Трамп рассказал о преимуществе России на поле боя
Трамп: российская армия окружила 2,5 тысячи украинских военных
Российская армия окружила в Курской области 2,5 тысячи украинских военных, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит RT.
«У России есть преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2,5 тыс. солдат», — заявил американский лидер в беседе с Fox News.
Он также отметил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным не поднимался вопрос военной помощи Украине, отметив, что сам разговор «прошел хорошо».
Путин и Трамп провели телефонные переговоры 18 марта. Это был второй личный диалог политиков в 2025 году.