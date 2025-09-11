Трамп рассказал о молитвах за здоровье Лукашенко

Президент США Дональд Трамп в письме белорусскому коллеге Александру Лукашенко заявил о молитвах за его здоровье и благополучие. Республиканец и его супруга также передали лидеру республики наилучшие пожелания по случаю его Дня рождения, который политик праздновал 30 августа, сообщает «Пул Первого» .

Письмо от Трампа передал его посланник Джон Коул, прилетевший в Минск на переговоры. В сообщении американский лидер также упомянул победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на чемпионате US Open в Нью-Йорке.

«Она (Соболенко — ред.) представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна, и мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями. Мы смотрим с надеждой в будущий год. Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей», — говорится в письме.

Тем временем США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

