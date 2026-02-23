Трамп рассказал, как может делать «ужасные вещи» с другими государствами

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о возможности применения, помимо таможенных сборов, также и торговых лицензий для оказания серьезного давления на другие страны, пишет ТАСС со ссылкой на аккаунт президента США в Truth Social.

«Верховный суд Соединенных Штатов <…> случайно и невольно предоставил мне как президенту Соединенных Штатов гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения», — написал Трамп.

На прошлой неделе Трамп отдал распоряжение ввести всеобщие 10-процентные импортные сборы. Данное решение начнет действовать с 25 февраля сроком на пять месяцев.

Этому предшествовало решение Верховного суда, который постановил, что закон, использованный Трампом для введения пошлин, не предоставляет ему таких прав, поскольку согласно Конституции они принадлежат Конгрессу. Глава государства, однако, утверждал, что объявленный режим чрезвычайного положения позволяет ему контролировать внешнеэкономическую деятельность, включая импорт.

Трамп назвал судебный акт постыдным, упомянул о наличии альтернативных вариантов и пообещал сохранить все защитные тарифы.

Уже в начале своего срока Трамп приступил к ужесточению торгового курса. Первыми под ограничения попали Канада и Мексика из-за проблемы нелегальной миграции, а затем Китай, которого обвинили в недостаточном противодействии поставкам фентанила.

В апреле были установлены ответные пошлины на товары из свыше 200 стран и территорий. Основная ставка составила 10%, но для ряда государств с наибольшим торговым дисбалансом с США она была повышена, что вынудило их начать диалог с американской администрацией.

Кроме того, были увеличены сборы на импорт стали, алюминия, меди и некоторых других видов товаров.

