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Трамп рассчитывает, что РФ не остановит переговоры по украинскому конфликту

Американский лидер Дональд Трамп предполагает, что Россия не будет останавливать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщает ИА «Регнум» .

«Я думаю, что Россия не пойдет на остановку по соглашению», — сказал президент США.

Он высказал надежду, что из-за украинских атак по территории РФ, в том числе по российским аэродромам, данный конфликт не перерастет в ядерный.

По словам Трампа, что Украина дала РФ все основания «разбомбить ее ко всем чертям», когда провела атаки на военные аэродромы.

Ранее Трамп впервые публично оценил подготовленный Конгрессом законопроект о новых санкциях против РФ, назвав его «очень сильным».