Трамп рассчитывает, что РФ не остановит переговоры по украинскому конфликту
Фото - © скриншот
Американский лидер Дональд Трамп предполагает, что Россия не будет останавливать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщает ИА «Регнум».
«Я думаю, что Россия не пойдет на остановку по соглашению», — сказал президент США.
Он высказал надежду, что из-за украинских атак по территории РФ, в том числе по российским аэродромам, данный конфликт не перерастет в ядерный.
По словам Трампа, что Украина дала РФ все основания «разбомбить ее ко всем чертям», когда провела атаки на военные аэродромы.
Ранее Трамп впервые публично оценил подготовленный Конгрессом законопроект о новых санкциях против РФ, назвав его «очень сильным».