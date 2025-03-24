Трамп раскрыл новые детали переговоров с Украиной о территориях

Трамп: США и Украина обсуждают территориальный вопрос в конфликте с РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии относительно демаркационных границ в конфликте между Россией и Украиной, а также решается вопрос о контроле украинских АЭС, пишет РБК .

В переговорах США и Украины затрагиваются не только территориальные вопросы, но и проблемы энергетического сектора, включая право собственности на атомные электростанции Украины. Примечательно, что некоторые участники обсуждения выдвигают идею о передаче контроля над электростанциями США, аргументируя это американским опытом в данной сфере.

«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам <…> потому что у нас есть опыт», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что идея США взять под свой контроль украинские АЭС стала полной неожиданностью для Киева, так как эта тема не поднималась в прошлом.

Также Трамп заявил, что Вашингтон и Киев смогли достигнуть новых договоренностей по редкоземельным металлам и в ближайшем будущем подпишут соответствующую сделку.