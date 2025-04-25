Трамп: работа над мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа над мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко, сообщает РИА Новости .

Он также подчеркнул, что переговоры должны закончиться успешно.

Американский лидер также напомнил Украине, что ждет «немедленного» подписания сделки по минералам.

Ранее президент США выразил мнение, что кризиса на Украине могло и не произойти, если бы его предшественник Джо Байден проявил должные усилия.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Крым будет признан частью России в рамках мирной сделки по Украине.