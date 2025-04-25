Трамп: работа над мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко
Президент США Дональд Трамп заявил, что работа над мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко, сообщает РИА Новости.
Он также подчеркнул, что переговоры должны закончиться успешно.
Американский лидер также напомнил Украине, что ждет «немедленного» подписания сделки по минералам.
Ранее президент США выразил мнение, что кризиса на Украине могло и не произойти, если бы его предшественник Джо Байден проявил должные усилия.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что Крым будет признан частью России в рамках мирной сделки по Украине.