Трамп: Путин предлагал помощь в разрешении ирано-израильского конфликта

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин предлагал свою помощь в ситуации с Ираном и Израилем, сообщает ТАСС .

Главы двух стран обсуждали эту тему в ходе телефонных контактов. По словам Трампа, Путин предложил ему помощь в урегулировании конфликта с Тегераном.

Президент США отметил, что российский лидер был очень любезен.

«Я сказал, что мне нужно помочь не только с Ираном, но и с Россией», — заявил Трамп.

Ранее Путин назвал удары Израиля по Ирану неспровоцированной агрессией. Он предложил оказать содействие иранскому народу.