Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву, где у него состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля .

Российский лидер поприветствовал иранского министра, добавив, что очень рад его видеть. Путин отметил, что Аракчи совершил визит в Москву на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, связанного с конфликтом Израиля и Ирана.

Президент РФ напомнил позицию Москвы по данному вопросу. Путин указал на то, что агрессия против Ирана «не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий».

Он добавил, что Москва в хороших отношениях с Тегераном, она принимает все усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу.

В переговорах, которые прошли в Кремле, также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол Ирана в России Казем Джалали и т. д.

Ранее агентство Reuters написало, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отправил Аракчи в Москву с письмом для Путина. В нем якобы Тегеран просит у Кремля дополнительную поддержку на фоне ударов США и Израиля по иранским объектам.