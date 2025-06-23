Reuters узнал о передаче Путину особого письма от верховного лидера Ирана

Reuters: Путину передадут письмо с просьбой о помощи от Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отправил своего министра иностранных дел Аббаса Аракчи в Москву с письмом для президента России Владимира Путина, утверждает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник. По данным агентства, Тегеран запросит у Кремля дополнительную поддержку на фоне ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам. В Кремле это пока не комментировали.

Собеседники издания в Иране утверждают, что исламская республика «пока не впечатлена» поддержкой со стороны России. Вместе с тем источники не уточнили, на какую именно помощь от РФ рассчитывают иранские власти.

«Высокопоставленный источник сообщил агентству Reuters, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен был передать письмо Хаменеи Путину с просьбой о поддержке последнего», — говорится в статье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что 23 июня Владимир Путин примет в Кремле Аббаса Аракчи. По его словам, «тема беседы предельно ясна».

Ранее российский президент заявлял об отсутствии доказательств, подтверждающих, что Иран якобы хотел создать ядерное оружие.

До этого Кремль сообщал о готовности стать посредником между Ираном и Израилем. Москва осуждала действия израильтян и призвала к деэскалации напряженности.