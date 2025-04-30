Трамп: Путин меня уважает и не будет захватывать всю Украину

Американский президент Дональд Трамп заявил, что благодаря тому, что его российский коллега Владимир Путин его уважает, Россия не будет «захватывать всю Украину», сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC.

«Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину», — заявил он.

В соответствии с решением Путина, в связи с гуманитарными соображениями, в дни 80-летней годовщины Победы — с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая — российская сторона объявляет перемирие.

В этот период все боевые действия будут приостановлены. Россия выражает надежду, что украинская сторона также примет это решение. В случае нарушения перемирия со стороны Украины ВС РФ готовы дать адекватный и эффективный ответ.