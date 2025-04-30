Трамп: Путин хочет завершить конфликт на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что верит в желание своего российского коллеги Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC.

«Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну», — заявил он.

Трамп также отметил, что Путин его уважает и Россия не будет «захватывать всю Украину».

При этом он добавил, что российский лидер в вопросе заключения мира якобы может «немного морочить ему голову».

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин рассказал, что если раньше США предлагали неприемлемые для России условия урегулирования конфликта, такие как уступки наших исторических территорий врагу, то сейчас они как минимум берут в расчет цели СВО, поставленные Владимиром Путиным. Это стало возможным благодаря приходу Дональда Трампа к власти и превосходству на поле боя российской армии над украинской.