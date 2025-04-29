Трамп провел параллели между Россией и Украиной в вопросе военной мощи

Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу, сообщает РИА Новости .

«Россия является очень большое военной силой, а Украина — нет», — заявил американский лидер в интервью американскому журналисту Гленну Беку, опубликованном в соцсети X.

Трамп назвал украинский конфликт «очень плохим» и добавил, что пытается завершить его.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин рассказал, что если раньше США предлагали неприемлемые для России условия урегулирования конфликта, такие как уступки наших исторических территорий врагу, то сейчас они как минимум берут в расчет цели СВО, поставленные Владимиром Путиным. Это стало возможным благодаря приходу Дональда Трампа к власти и превосходству на поле боя российской армии над украинской.