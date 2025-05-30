Трамп прокомментировал скандальную пощечину Макрону

«Это точно не было хорошим жестом», — заявил американский лидер, отметив, что уже общался с французским коллегой по телефону. Трамп пошутил, что теперь советует Макрону «держать дверь закрытой», но подчеркнул, что у президентской пары «все в порядке».

Конфуз произошел во Вьетнаме, когда Брижит Макрон на глазах у камер резко шлепнула супруга по лицу при выходе из самолета. Видео, где президент Франции после этого тянет к жене руку, но получает в ответ лишь хватку за поручень трапа, вызвало бурные обсуждения.

Позже Макрон объяснил ситуацию: «Это была просто шутка между нами». Однако эксперты по языку тела уже разошлись в интерпретациях — одни видят в этом семейную игру, другие намекают на скрытую напряженность в отношениях первой пары Франции.