Трамп прокомментировал переговоры между Москвой и Киевом
Трамп: есть «небольшой прогресс» на переговорах между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп в своем последнем выступлении отметил признаки небольшого прогресса в переговорном процессе между Россией и Украиной, сообщает ТАСС.
По словам американского лидера, обе стороны демонстрируют определенную готовность к поиску компромиссных решений, хотя до окончательного урегулирования еще далеко.
«На переговорах РФ и Украины наблюдается небольшой прогресс» — заявил глава Белого дома журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о поддержании контактов между переговорными группами России и Украины.