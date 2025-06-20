Трамп прокомментировал переговоры между Москвой и Киевом

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Трамп: есть «небольшой прогресс» на переговорах между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп в своем последнем выступлении отметил признаки небольшого прогресса в переговорном процессе между Россией и Украиной, сообщает ТАСС .

По словам американского лидера, обе стороны демонстрируют определенную готовность к поиску компромиссных решений, хотя до окончательного урегулирования еще далеко.

«На переговорах РФ и Украины наблюдается небольшой прогресс» — заявил глава Белого дома журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о поддержании контактов между переговорными группами России и Украины.