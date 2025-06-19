Путин подтвердил контакты между переговорными группами России и Украины
Путин: Россия и Украина готовятся к новому раунду переговоров
Президент России Владимир Путин на встрече с главами информагентств сообщил о поддержании контактов между переговорными группами России и Украины.
Советник президента Владимир Мединский провел переговоры с представителем Киева. Стороны договорились о проведении следующего раунда переговоров после 22 июня, — уточнил глава российского государства.
«Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, лучше — мирным путем», — заявил Путин.
Также Путин подтвердил готовность России передать Украине тела еще 3 тыс. погибших военнослужащих ВСУ, назвав эти цифры «печальными». Ранее Москва уже передала Киеву 6 тыс. тел украинских солдат, получив взамен 57 тел российских военных.