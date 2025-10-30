Трамп проигнорировал вопрос о начале ядерных испытаний

сегодня в 05:51

Трамп не прокомментировал прессе ситуацию с ядерными испытаниями

В ходе начала переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на прямой вопрос журналистов о своем решении возобновить испытания ядерного оружия, сообщает РИА Новости .

На реплику репортера, попросившего пояснить причины недавнего распоряжения о немедленном начале тестирования, американский президент лишь ответил: «Всем большое спасибо» — и продолжил мероприятие.

Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social о намерении начать ядерные испытания «на равных основаниях» с другими странами, что вызвало критику экспертов и опасения международного сообщества.

Ранее эксперт заявил о том, что для практической реализации таких планов США потребуется не менее трех лет подготовки.