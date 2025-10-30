Решение Трампа о начале испытаний ядерного оружия столкнется с ограничениям

Согласно данным Ассоциации по контролю над вооружениями, для подготовки к проведению испытаний на полигоне в Неваде потребуется не менее 36 месяцев, несмотря на заявление Трампа о «немедленном» начале процесса. Эксперты подчеркивают, что фактическое возобновление испытаний потребует не только восстановления инфраструктуры полигона, но и преодоления законодательных и международных ограничений.

В своей публикации в Truth Social президент США утверждал, что отдал распоряжение министерству войны начать тестирование ядерного оружия «на равных основаниях» с другими странами, сославшись на якобы существующие программы испытаний у других государств. Одновременно Трамп признал, что Китай может догнать США по ядерному потенциалу в течение пяти лет, несмотря на текущее превосходство американского арсенала.

Эти заявления прозвучали на фоне обсуждения российских испытаний ракеты «Буревестник», в ходе которых президент США также заявил о присутствии «величайшей в мире» американской атомной подлодки у российских берегов.