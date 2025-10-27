Трамп на фоне испытания «Буревестника» сказал, что США не играют в игры с РФ

РФ и Соединенные Штаты не играют друг с другом в игры. Так американский президент Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания Россией ядерной крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», сообщает РИА Новости .

Глава США отметил, что Россия не играет в игры с Соединенными Штатами. Вашингтон тоже не делает этого по отношению к Москве.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался ранее президенту России Владимиру Путину об успешных испытаниях ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» на встрече с ним и командующими группировок 26 октября. Сам запуск осуществили 21 октября.

Ракета находилась в воздухе 15 часов. Ей удалось преодолеть расстояние 14 тыс. километров. Путин подчеркнул, что аналогов «Буревестника» нет ни в одной стране мира.

