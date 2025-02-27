Трамп продлил действие санкций в отношении России на год

Американский президент Дональд Трамп продлил действия санкций, которые были введены в отношении России после начала специальной военной операции, сообщает ТАСС .

В соответствии с документами, обнародованными Белым домом, речь идет о санкционных мерах, введенных Вашингтоном в отношении РФ в 2022, 2018 и 2014 годах.

По словам американского лидера, он пришел к заключению, что все ограничительные меры должны продолжать действовать и после 6 марта текущего года.

Ранее Дональд Трамп заявил, что российскому президенту Владимиру Путину придется пойти на уступки по Украине при окончании вооруженного конфликта. В то же время президент США подчеркивал, что вопрос отмены санкций начнут обсуждать только после завершения конфликта.