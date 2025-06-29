Трамп призвал прекратить судебное преследование в отношении Нетаньяху

Трамп сравнил это преследование с политической охотой на ведьм.

«Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху… Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить», — отметил он.

Дональд Трамп во вторник позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его отменить атаку по Ирану, тот прислушался. Это произошло после нарушения режима прекращения огня.