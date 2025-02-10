Трамп признался, проводил ли он переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел переговоры с главой России Владимиром Путиным. По словам хозяина Белого дома, Вашингтон контактирует как с Москвой, так и с Киевом, сообщает Reuters .

«И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны положить конец этой войне. <…> Я верю, что мы добиваемся прогресса», — сказал Трамп в беседе с журналистами.

Американский лидер добавил, что США хотят завершить конфликт на Украине.

Ранее в интервью интервью New York Post Трамп заявлял, что «ему лучше не говорить», сколько раз они уже переговорили с Путиным. Он также не раскрывал, когда провел последний разговор с президентом России.

В Кремле заявляли, что не могут подтвердить или опровергнуть публикации в американских СМИ о том, что Путин и Трамп провели переговоры.