Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы заключить «сделку с РФ». Журналисты попросили политика прокомментировать формулировки, которые могли бы использоваться против России в коммюнике по результатам встречи лидеров НАТО на саммите альянса в Нидерландах, сообщает ТАСС .

Трамп ответил на вопросы репортеров, находясь в самолете, который летел на саммит НАТО в Нидерландах. Президент США заявил, что хотел бы ознакомиться с формулировками.

«Я бы хотел увидеть сделку с Россией», — сказал Трамп.

Ранее философ Александр Дугин сказал, что американский президент не понимает последствий своих действий. Он считает, что Трамп поссорился с ближайшим окружением, и те, кто за ним стоят, методично ведут США и, возможно, все человечество к краху.