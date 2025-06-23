Дугин: за Трампом стоят силы, толкающие его к гибели человечества

«Он (Трамп, — ред.) начал процесс, на который повлиять уже не может. И это очень-очень серьезно, очень-очень страшно. Я не думаю, что он осознает, что он делает уже. Видимо, во-первых, возраст сказывается. Во-вторых, он своими сделками с одними, с другими, с третьими, своим импульсивным характером вычерпал все плюсы, которые можно было извлечь из такого отношения, теперь остались минусы», — рассказал Дугин в эфире радио Sputnik.

По его словам, Трамп поссорился с ближайшим окружением, а те, кто за ним стоят, методично ведут его к краху — вместе с США и, возможно, всем человечеством.

«Нам сложно в это поверить, потому что мы считаем, что люди, даже если они плохие, они имеют какие-то рациональные границы, думают о семье, о жизни, о будущем, о мире. Это было так, или нам казалось, что было. А больше это не так», — подчеркнул Дугин.