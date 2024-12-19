Трамп приказал республиканцам остановить работу правительства

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«Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство и они угрожают сделать именно это», — заявила она.

По ее словам, это может обернуться нестабильностью по всей стране.

Ранее будущий советник избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что новый американский лидер может попытаться завершить украинский конфликт в последние две недели 2024 года.