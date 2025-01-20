Трамп прибыл в Белый дом для традиционного чаепития

Избранный президент США Дональд Трамп готовится официально вступить в должность. Он прибыл для традиционного чаепития в Белый дом с уходящим лидером Джо Байденом, сообщает РИА Новости .

Момент прибытия Трампа попал на видео. На крыльце Белого дома его встречали Байден вместе с супругой Джилл. Трамп, поднимаясь по ковровой дорожке, держал за руку супругу Меланию.

Перед входом в Белый дом семьи Трампа и Байдена сделали несколько памятных кадров. Затем два американских лидера проследовали внутрь здания. Следом за ними шли обе супруги. Семьи будут участвовать в традиционной церемонии чаепития.

Инаугурация Трампа начнется в 12:00 по времени Вашингтона. В Москве в этот же час будет 20:00.