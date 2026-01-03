Трамп предупредил, что события с Мадуро могут настигнуть каждого

Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы 2 января в 22:46 по восточному времени. В рамках пресс-конференции после атаки на Каракас Трамп сообщил, что произошедшее с венесуэльским президентом Николасом Мадуро может произойти с каждым.

Глава Белого дома назвал военные действия против Венесуэлы серьезным предупреждением для всех государств. По его словам, это сигнал тем, кто решит посягнуть на суверенитет Соединенных Штатов Америки. Если это произойдет, то их может постигнуть аналогичная судьба.

Трамп также напомнил о важности «доктрины Монро» и заявил о недопустимости оспаривания главенствующей роли Америки в Западном полушарии. Президент США подчеркнул, что лидерство США в этом регионе не должно ставиться под сомнение.

Также Трамп заявил, что в проведении операции участвовали 150 самолетов американских ВВС.

Николаса Мадуро задержали во время атаки на Венесуэлу 3 января. Лидера страны вместе с женой вывезли с помощью вертолета, затем пересадили на корабль и повезли в Нью-Йорк. Позднее Трамп показал фото Мадуро, подтвердив, что он жив.

