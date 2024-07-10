Трамп предложил реабилитироваться «сонному Джо»

«Я официально предлагаю Джо шанс реабилитироваться… Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — заявил Трамп на встрече со своими однопартийцами.

Бывший глава американской администрации предложил провести дискуссию без ведущих.

Ранее дебаты прошли в прямом эфире CNN, после чего в стане демократов задумались над заменой Байдена в президентской гонке.