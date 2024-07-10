Трамп предложил реабилитироваться «сонному Джо»
Дональд Трамп предложил Джо Байдену провести еще одни дебаты
Экс-президент США Дональд Трамп предложил главе Белого дома Джо Байдену провести еще одни телевизионные дебаты, пишет ТАСС.
«Я официально предлагаю Джо шанс реабилитироваться… Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом», — заявил Трамп на встрече со своими однопартийцами.
Бывший глава американской администрации предложил провести дискуссию без ведущих.
Ранее дебаты прошли в прямом эфире CNN, после чего в стане демократов задумались над заменой Байдена в президентской гонке.