В США предсказали хитрый предвыборный ход демократов

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Демпартия может сместить Байдена перед голосованием

Функционеры демократической партии могут сместить президента США Джо Байдена перед голосованием, заявил американский политик Вивек Рамасвами, его слова цитирует РИА Новости .

«Поздняя смена кандидата, на самом деле, дала бы преимущество демократам», — сказал эксперт в интервью Forbes Breaking News.

Это политтехнологический ход может помочь оппонентам экс-президента Дональда Трампа, так как новый кандидат придаст кампании элемент новизны, а его негативные стороны еще не будут известны избирателям.

Рамасвами также заявил, что Байден не сможет управлять страной из-за состояния здоровья.

Ранее президент США заявил, что пойдет на второй срок, так как полон сил и смог «остановить» президента России Владимира Путина.