В США предсказали хитрый предвыборный ход демократов
Демпартия может сместить Байдена перед голосованием
Функционеры демократической партии могут сместить президента США Джо Байдена перед голосованием, заявил американский политик Вивек Рамасвами, его слова цитирует РИА Новости.
«Поздняя смена кандидата, на самом деле, дала бы преимущество демократам», — сказал эксперт в интервью Forbes Breaking News.
Это политтехнологический ход может помочь оппонентам экс-президента Дональда Трампа, так как новый кандидат придаст кампании элемент новизны, а его негативные стороны еще не будут известны избирателям.
Рамасвами также заявил, что Байден не сможет управлять страной из-за состояния здоровья.
Ранее президент США заявил, что пойдет на второй срок, так как полон сил и смог «остановить» президента России Владимира Путина.