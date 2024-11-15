Трамп предложил работу своим адвокатам

сегодня в 05:30

Адвокаты Трампа могут занять высокие должности в Минюсте США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить своих адвокатов на должности заместителя генпрокурора США и помощницы заместителя, пишет газета "Известия" .

«Тодд Бланш станет заместителем генпрокурора в моей администрации», — отмечено в заявлении переходной команды Белого дома. Трамп подчеркнул, что Бланш сможет «починить сломанную систему правосудия» страны.

Бланш и Эмил Боув, которой предложено стать помощницей заместителя генпрокурора США, защищали Трампа в суде Нью-Йорка по делу о фальсификации деловых документов.

Ранее Трамп Ранее Трамп предложил Кеннеди-младшего должность министра здравоохранения и социальных служб страны.