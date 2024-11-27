Трамп предложил кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по Украине
Спецпосланником США по Украине и России может стать профессиональный военный Кит Келлог, его кандидатуру предложил избранный президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
«Мы обеспечим мир через сил и сделаем Америку и весь мир снова безопасным», — написал Трамп в соцсети Truth Social, комментируя это кадровое предложение.
Киту Кэллогу 80 лет, он генерал-лейтенант в отставке. Воевал во Вьетнаме, Ираке, возглавлял резервный штаб Пентагона после теракта 11 сентября.
Келлог — давний соратник Трампа по американской администрации. Он работал в Совете национальной безопасности и занимал должность советника по вопросам национальной безопасности.
Келлог выступает за остановку конфликта на Украине через принуждение сторон к переговорам и фиксации ситуации на линии фронта.
Ранее отмечалось, что официально должности спецпосланника по Украине и России пока не существует.