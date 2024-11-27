Трамп предложил кандидатуру Келлога на должность спецпосланника по Украине

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Спецпосланником США по Украине может стать профессиональный военный

Спецпосланником США по Украине и России может стать профессиональный военный Кит Келлог, его кандидатуру предложил избранный президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС .

«Мы обеспечим мир через сил и сделаем Америку и весь мир снова безопасным», — написал Трамп в соцсети Truth Social, комментируя это кадровое предложение.

Киту Кэллогу 80 лет, он генерал-лейтенант в отставке. Воевал во Вьетнаме, Ираке, возглавлял резервный штаб Пентагона после теракта 11 сентября.

Келлог — давний соратник Трампа по американской администрации. Он работал в Совете национальной безопасности и занимал должность советника по вопросам национальной безопасности.

Келлог выступает за остановку конфликта на Украине через принуждение сторон к переговорам и фиксации ситуации на линии фронта.

Ранее отмечалось, что официально должности спецпосланника по Украине и России пока не существует.