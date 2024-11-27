Назван ожидаемый спецпред Трампа по Украине, создавший план окончания конфликта

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру отставного генерал-лейтенанта Кита Келлогга на должность своего спецпредставителя по Украине. Военачальник уже предоставил политику план по разрешению украинского конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

«Келлог, <…>, вероятно, сыграет центральную роль в попытке разрешения конфликта, если его выберут», — говорится в публикации.

По данным агентства, план 80-летнего генерала, ранее работавшего начальником аппарата Совета нацбезопасности Белого дома во время первого президентского срока Трампа, подразумевает «заморозку» конфликта на Украине на «прежних позициях». Кроме того, Келлог предлагает «принудить» Киев и Москву сесть за стол переговоров.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно заявляли, что исключают перспективы любой формы «заморозки» конфликта на Украине.

Ранее «все источники» заявляли, что Дональд Трамп создаст должность своего спецпредставителя по конфликту на Украине, хотя сейчас такого поста в американской администрации официально нет, отмечает Reuters.

Сам генерал Келлог не ответил на просьбу комментировать эту информацию. Кроме военачальника на роль спецпреда Трампа по Украине также претендует бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл, которого некоторые осведомители считают фаворитом в гонке за должность.