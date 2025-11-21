Трамп предлагает инвестировать в восстановление Украины с прибылью США

сегодня в 22:13

План США по замороженным активам РФ может изменить схему помощи Украине

Международные планы по использованию замороженных активов России столкнулись с альтернативными предложениями из США, сообщает ТАСС .

Согласно материалам Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа разработала собственный подход, предполагающий инвестирование российских активов объемом 100 млрд долларов в проекты по восстановлению Украины.

Особенностью плана является условие, согласно которому США будут возвращать 50% полученной от этих инвестиций прибыли. Дополнительно европейские страны должны будут выделить еще 100 млрд на восстановление украинской экономики.

Параллельно в ЕС продолжается разработка собственного механизма. Как сообщает Reuters, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам-членам письмо с планом экспроприации активов России, подчеркнув «очень значительную» нехватку финансирования для Киева на 2026–2027 годы.



