Конфискация активов РФ будет стоить Вашингтону 6,6 млрд долларов

Конфискация Соединенными Штатами у РФ активов может стоить Вашингтону около 6,6 млрд долларов. Именно столько денег США вложили в экономику РФ в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию статистических служб.

На прошлой неделе бюджетное управление американского конгресса допустило, что президент США Дональд Трамп в 2026–2028 годах может конфисковать 50% от общего количества замороженных суверенных активов РФ в размере пять млрд долларов.

При этом в России работает указ президента, в рамках которого в ответ на такой шаг изымут активы США. Против иных государств подобных действий не предусмотрено. Но несколько дней назад глава Минфина России Антон Силуанов поделился, что проект уже был готов.

После начала СВО на Западе оказались заморожены валютные резервы РФ на сумму около 300 млрд долларов. Около 200 млрд находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear.

