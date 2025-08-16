Трамп позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Также Трамп созвонился с европейскими лидерами, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал Fox News.

В пятницу, 15 августа, Путин и Трамп встретились на военной базе в Анкоридже на Аляске. Лидеры уже завершили переговоры в узком составе, которые прошли в формате «три на три» и длились 2 часа 45 минут.

Сейчас Владимир Путин и Дональд Трамп проводят совместную пресс-конференцию.

В Кремле сообщали, что российско-американский саммит на Аляске может продлиться 6-7 часов.