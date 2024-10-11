Трамп потребовал для перелетов военную авиацию из-за угрозы со стороны Ирана

Кандидат в президенты США Дональд Трамп потребовал предоставить ему военную авиацию для перелетов из-за якобы существующей угрозы со стороны Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

«Штаб Дональда Трампа запросил военную авиацию для перелетов Трампа в последние недели кампании, расширенные ограничения на полеты над его резиденциями и местами митингов, заранее размещенные пуленепробиваемые стекла в 7 колеблющихся штатах для использования во время предвыборной кампании и целый ряд военных транспортных средств для перевозки Трампа», — говорится в публикации.

Вышеперечисленные требования Трамп выдвинул после того, как его советник получил информацию, что Иран якобы готовит на политика покушение. Трамп также обвинил Тегеран в том, что тот предпринимал безуспешные попытки его ликвидировать. Правда, никакими доказательствами свои слова кандидат в президенты США так и не подкрепил.

Летом 2024 года Дональд Трамп пережил покушение на себя, когда выступал в Пенсильвании. 20-летний киллер выпустил несколько пуль по сцене, где находился политик, одна из них задела ухо Трампа.