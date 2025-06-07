Трамп поставил под вопрос господдержку SpaceX и Tesla

Белый дом пересмотрит контракты с компаниями Маска
Политика

Администрация президента США Дональда Трампа инициировала проверку государственных контрактов с компаниями миллиардера Илона Маска, сообщает ТАСС.

Как заявил глава государства журналистам, речь идет о многомиллиардных субсидиях, которые требуют переоценки.

«Мы рассмотрим все контракты. Это большие деньги налогоплательщиков», — подчеркнул Трамп, добавив, что решение будет приниматься исходя из баланса интересов бизнеса и страны.

Конфликт приобрел практическое измерение после заявления Маска о начале вывода из эксплуатации космического корабля Crew Dragon — единственного американского аппарата для доставки астронавтов на МКС. Позже бизнесмен отозвал свое заявление.