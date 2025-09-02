Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на сообщения о технических неполадках на борту самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости .

Комментируя информацию о том, что главе ЕК временно ограничили возможность пользоваться связью, американский лидер заметил: «Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив».

Трамп также подчеркнул, что истинная причина инцидента остается неясной, вопреки распространяемым предположениям.

Во время полета в болгарский Пловдив у воздушного судна возникли аномалии в работе навигационной системы, что болгарские власти изначально связали с возможным внешним вмешательством, намекнув на причастность России.

Однако позже премьер-министр Болгарии Росен Желязков отказался от расследования, а независимые сервисы представили данные, свидетельствующие о стабильном сигнале GPS на протяжении всего полета.