Песков опроверг причастность РФ к сбою GPS самолета главы Еврокомиссии

Россия не имеет отношения к техническим проблемам с GPS, возникшим на борту самолета председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув недостоверность таких предположений, пишет ТАСС со ссылкой на The Financial Times.

По данным СМИ, экипажу воздушного судна пришлось прибегнуть к традиционным бумажным картам для успешного приземления в аэропорту болгарского Пловдива из-за внезапного отказа навигационной системы. Песков категорически отверг любые намеки на причастность российской стороны к этому инциденту.

«Ваша информация неверна», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о причастности Москвы к случившемуся.

Стоит отметить, что болгарские власти не предоставили доказательств, но сообщили Еврокомиссии о серьезном вмешательстве России. Как сообщила в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста, она получила информацию от болгарской стороны, которая охарактеризовала действия как грубое вмешательство российской стороны. Отвечая на вопросы во время брифинга, Подеста признала отсутствие каких-либо доказательств со стороны Болгарии.

Ранее сообщалось, что при посадке самолета с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии произошла чрезвычайная ситуация — отказали навигационные система GPS.