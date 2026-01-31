Трамп: пошлины не вредят росту экономики

Американский президент Дональд Трамп заявил, что, власти США смогли доказать, что правильное применение пошлин не вредит росту экономики, а стимулируют его, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

«Мы убедительно доказали, что при правильном применении тарифы не тормозят рост, напротив, они способствуют росту и величию, как я и говорил с самого начала», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене планов по введению торговых пошлин против восьми европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля.

Решение было принято после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Трамп заявил, что стороны сформировали основу для будущего соглашения, касающегося статуса Гренландии и, по сути, всего Арктического региона.

