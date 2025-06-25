Трамп пообещал «отшлепать» Рютте за то, что тот назвал его «папочкой»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал его «папочкой». Он рассказал об ожиданиях от чиновника, сообщает РЕН ТВ .

«Я, кажется, ему нравлюсь. Если это не так — я вернусь и сильно его отшлепаю… Он сделал это с большой нежностью: „Папочка, мой папочка“», — сказал Трамп.

Ранее Рютте назвал Трампа «папочкой», когда комментировал ситуацию, в которой президент США использовал мат, говоря о конфликте между Ираном и Израилем.

«Папочке иногда приходится использовать сильные выражения, чтобы остановить это», — заявил тогда Рютте.