Трамп покритиковал Харрис за помощь миру вместо выплат американцам после урагана
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Кандидат в американские президенты от республиканцев Дональд Трамп подверг критике соперницу от демократов Камалу Харрис за многомиллиардную помощь другим странам, вместо выплат жителям после урагана «Хелен». Об этом сообщает Life.ru.
«Они (президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис — ред.) предлагают 750 долларов людям, чьи дома смыло. И при этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны», — сказал Трамп.
Он добавил, что американские деньги идут в те государства, о которых в США и не слышали.
Ураган «Хелен» обрушился на американский штат Флорида 26 сентября. Ветер разгонялся до 209-251 км/ч. Непогода нанесла огромный ущерб энергоинфраструктуре. погибли более 200 человек.