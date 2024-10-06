Трамп покритиковал Харрис за помощь миру вместо выплат американцам после урагана

Кандидат в американские президенты от республиканцев Дональд Трамп подверг критике соперницу от демократов Камалу Харрис за многомиллиардную помощь другим странам, вместо выплат жителям после урагана «Хелен». Об этом сообщает Life.ru .

«Они (президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис — ред.) предлагают 750 долларов людям, чьи дома смыло. И при этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны», — сказал Трамп.

Он добавил, что американские деньги идут в те государства, о которых в США и не слышали.

Ураган «Хелен» обрушился на американский штат Флорида 26 сентября. Ветер разгонялся до 209-251 км/ч. Непогода нанесла огромный ущерб энергоинфраструктуре. погибли более 200 человек.