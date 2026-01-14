Трамп пояснил, что какую помощь США окажут иранским протестующим
Трамп: помощь иранским протестующим будет экономической
Президент США Дональд Трамп в новом интервью дал разъяснения своим предыдущим заявлениям о поддержке протестующих в Иране, сообщает RT.
Американский лидер указал, что под словом «помощь» он подразумевает в том числе экономические меры, которые будут предложены иранским гражданам в «различных формах».
Ранее его призыв о том, что помощь «уже в пути», вызывал вопросы о возможном характере этой поддержки.
Трамп заявлял, что «впереди много помощи», одновременно подтвердив свой призыв к гражданам и союзникам США покинуть территорию Исламской Республики.
