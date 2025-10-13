Трамп похвалил Уиткоффа за 5-часовой разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп лестно отозвался о своем специальном посланнике Стиве Уиткоффе, назвав его умелым переговорщиком. Он подчеркнул, что одна из его бесед с российским президентом Владимиром Путиным значительно превысила запланированное время, продлившись целых пять часов вместо ожидаемых 15-20 минут, сообщает «Царьград» .

В 2025 году Уиткофф неоднократно посещал Россию для проведения переговоров с Путиным. Одна из таких встреч заняла более 3,5 часа. Последняя состоялась в августе, непосредственно перед личными переговорами Путина и Трампа на Аляске.

Американский президент поделился воспоминаниями о подготовке первой встречи своего посланника с лидером России. Трамп отметил, что на тот момент Уиткофф не был знаком с Россией и имел недостаточно знаний о политической обстановке и личности Путина, но при этом обладал необходимыми качествами для успешного ведения переговоров.

Трамп рассказал, что спустя 30 минут после начала переговоров между Уиткоффом и Путиным, он сделал звонок, чтобы узнать о завершении встречи, но получил информацию о том, что обсуждение все еще активно продолжается. Аналогичный ответ он получил и спустя час, и через 3 часа.

«И через 5 часов он вышел. Я спросил: „О чем, черт возьми, вы говорили целых 5 часов?“ А он ответил: „Просто о множестве интересных вещей. Мы говорили о множестве интересных вещей“» — вспомнил Трамп.

