сегодня в 07:31

Трамп подтвердил, что собирается провести встречу с Зеленским 17 октября в США

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что собирается встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме в США. Саммит пройдет 17 октября, сообщает РИА Новости .

Журналисты спросили у Трампа, планирует ли он принимать Зеленского в Белом доме 17 октября.

«Думаю, что да», — сказал он.

До этого Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Трамп и Зеленский планируют встретиться 17 октября в Белом доме. Президент Украины принял это приглашение.

На встрече политики могут обсудить усиление ПВО страны. Также Трамп и Зеленский поговорят о поставках оружия дальнего радиуса действия, в том числе крылатых ракет Tomahawk.

