сегодня в 03:32

Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с РФ

Американский президент Дональд Трамп высказался в поддержку продвигаемого конгрессом законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией, сообщает РИА Новости .

«Они (Конгресс — Прим. Ред.) принимают законопроект… который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией», — заявил глава Белого дома.

Он отметил, что не возражает против принятия такого законопроекта. При этом Трамп не исключил, в документ могут включить и запрет на сотрудничество с Ираном.

Согласно оценке бюджетного управления Конгресса США, администрация президента Дональда Трампа может конфисковать 2,5 миллиарда долларов из замороженных российских активов на общую сумму 5 миллиардов.

