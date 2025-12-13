Трамп: перспектива заключения соглашения по Украине скоро прояснится

сегодня в 02:48

Трамп: есть большой прогресс в мирном урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в работе по достижению мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

По его словам, вскоре должно стать понятно, удастся ли сторонам заключить соглашение.

«Мы пытаемся понять, сможем ли мы сейчас заключить соглашение. Посмотрим. Думаю, вскоре мы это узнаем», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп выражал разочарование обеими сторонами конфликта, но подчеркивал, что его администрация активно работает над урегулированием.

