Трамп: перспектива заключения соглашения по Украине скоро прояснится
Трамп: есть большой прогресс в мирном урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в работе по достижению мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
По его словам, вскоре должно стать понятно, удастся ли сторонам заключить соглашение.
«Мы пытаемся понять, сможем ли мы сейчас заключить соглашение. Посмотрим. Думаю, вскоре мы это узнаем», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп выражал разочарование обеими сторонами конфликта, но подчеркивал, что его администрация активно работает над урегулированием.
